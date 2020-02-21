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Нельзя в холодильник: назван список запрещенных для заморозки продуктов

Нельзя в холодильник: назван список запрещенных для заморозки продуктов
Фото: pixabay.com
Холод сильно портит вкусовые свойства привычных нам фруктов и овощей

Специалисты назвали семь продуктов, которые часто хранятся в неправильных условиях. Из холодильников незамедлительно рекомендуется убрать лук, шоколад, бананы, картофель, хлеб, растительное масло и мед.

Что касается первого, при низких температурах он либо подгнивает и плесневеет, либо пускает стрелу и высыхает. Как пишут журналисты UFA1, лук лучше класть в обычные шкафы.

Шоколад тоже весьма теплолюбив. Холод разрушает кристаллическую температуру какао-масла, и вкусовые свойства продукта портятся.

Категорически противопоказаны низкие температуры для бананов и картофеля. Когда холодно, в этих фруктах и овощах происходят необратимые химические реакции, что делает их вредными и непригодными в пищу, предупреждает "Царьград".

Также лучше не держать в холодильнике хлеб, потому что он влажнеет, становится жестче и вбирает в себя все запахи. При температуре ниже -14°C нельзя хранить растительное масло. В противном случае оно прогоркнет и потеряет витаминный состав.

Мед тоже не стоит ставить в холодильник. Он кристаллизуется и утрачивает свои полезные свойства. Для этого продукта оптимальна комнатная температура.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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