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Проверено поколениями: настойка прополиса от проблем с потенцией после 50 лет

Проверено поколениями: настойка прополиса от проблем с потенцией после 50 лет
Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Максимальный эффект можно достичь, если соблюсти дозировку всех ингредиентов

Спиртовая настойка с прополисом восстановит мужскую силу и повысит выносливость в постели. Она является прекрасным средством для профилактики проблем с эрекцией. Рецепт чудодейственного средства для повышения потенции проверен поколениями.

Его рекомендует автор блога "Дядя Толя" в "Яндекс.Дзен". Однако следует помнить, что максимальный эффект будет достигнут только при соблюдении дозировки всех ингредиентов. Одним из них является прополис. Порядка 100 г охлажденного вещества следует измельчить любым удобным способом. К примеру, растолочь или натереть. А затем залить холодной водой. 

Жидкость с всплывшим мусором следует слить, а прополис – оставить высыхать. После чего перекладываем главный ингредиент в светонепроницаемую емкость, где он будет настаиваться, и добавляем в тару пол-литра водки. Впрочем, вполне подойдет стеклянная банка или бутылка, обернутая тканью, бумагой или плотным пакетом. 

Содержимое необходимо хорошенько встряхнуть и оставить на две недели, каждый день взбалтывая сосуд. Когда пройдет полмесяца, жидкость надо процедить. Принимается средство для повышения потенции необходимо ежедневно в течение двух недель каждые 6 месяцев. В стакане с водой достаточно развести 25-30 капель.

Автор канала "Дядя Толя" "Яндес Дзен" советует принимать раствор с настойкой за 30 минут до еды трижды в день. Срок годности препарата – до пять лет. При этом необходимо учесть, что он принес пользу конкретному человеку. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Ксения АНДРЕЕВА

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