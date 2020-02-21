Бывший агент продал секреты России британской разведке
Беглый экс-полковник Первого главного управления КГБ СССР Олег Гордиевский слил государственные тайны британцам. Бывший агент работал на небезызвестную службу МИ-6 и сдавал всех подряд, чтобы хоть как-то оправдать свое пребывание на чужбине.
О предательстве шпиона рассказала полковник Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Людмила Нуйкина, которая вместе с мужем была рассекречена Гордиевским. Женщина вспомнила, что в один прекрасный момент супругами заинтересовались иностранные журналисты. Одновременно поступил приказ срочно обзвонить родню, чтобы та забыла об их существовании. Предатель выдал все координаты.
"Он и продавал все и обо всех. Потом стал еще фантазировать. А что делать ему оставалось? Ему платили ведь за информацию. Нет информации – ты не нужен", – объяснила разведчица в беседе с корреспондентом МК, добавив, что Гордиевский до сих пор боится наказания.
Выходя на улицу, предатель маскируется. Между тем Нуйкина считает, что это лишние меры.
"Но зачем его, отработанный материал, устранять? Это не наш метод. <...> Последняя ликвидация политического противника силами разведки была в 1959 году. Есть негласное соглашение между странами – не мстить разведчикам-перебежчикам", – резюмировала собеседница издания, опровергнув тем самым домыслы о "русском следе" в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Британская разведка завербовала Гордиевского в 1974 г. по рекомендациям датчан. Из-за его доносов из Соединенного Королевства выдворили более 30 советских спецагентов. За "служение его безопасности" Елизавета II посвятила предателя в Орден святого Михаила и святого Георгия.
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