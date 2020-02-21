Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Деньги вместо молока: работникам заводов заплатят за вредность

Сотрудники предприятий могут заменить продукт или выбрать компенсацию

Молоко за работу на вредном производстве следует заменить денежной компенсацией, постановили в правительстве, упразднив соответствующий законодательный акт СССР.  Его инициатором был еще Владимир Ильич Ленин. 

Во времена страны Советов на заводах и фабриках трудягам выдавали по пол-литра молока за смену. Впрочем, его и сейчас продолжат выдавать. Однако работник вправе заменить паек на деньги.

Также можно выбрать другой молочный продукт "за вредность". К примеру, кефир, творог или сыр, уточняет "URA.RU". 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей