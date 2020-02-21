Сотрудники предприятий могут заменить продукт или выбрать компенсацию

Молоко за работу на вредном производстве следует заменить денежной компенсацией, постановили в правительстве, упразднив соответствующий законодательный акт СССР. Его инициатором был еще Владимир Ильич Ленин.

Во времена страны Советов на заводах и фабриках трудягам выдавали по пол-литра молока за смену. Впрочем, его и сейчас продолжат выдавать. Однако работник вправе заменить паек на деньги.

Также можно выбрать другой молочный продукт "за вредность". К примеру, кефир, творог или сыр, уточняет "URA.RU".