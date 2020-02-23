В Мексике бесследно исчезла молодая россиянка
В муниципалитете Тлахомулько де Суньига с 21 февраля пропала 15-летняя россиянка Лиза И. ( имя изменено). Местная прокуратура не исключила, что девушка могла стать жертвой преступников, так как в регионе пропали еще несколько подростков ее возраста.
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал, что общался с отцом пропавшей, но после, по неизвестным причинам и тот перестал выходить на связь.
В разговоре с консулом, глава семейства рассказал, что последний раз Лизу видели в муниципалитете Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары.
"Перед исчезновением она находилась дома со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию", – рассказал он.
После консул отметил, что больше не смог связаться с отцом девочки – его телефон постоянно на автоответчике.
"Полагаю, что это связано с действиями полиции, ведущей сейчас поиски девочки. К сожалению, на данный момент известно лишь, что она пропала", – цитирует его РИА "Новости".
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