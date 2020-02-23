Температура будет колебаться от заморозков до оттепели

Жителей столицы предупредили о сложных метеоусловиях на последней неделе февраля. Москвичей ждут резкие перепады давления, которые называют "барической пилой", и температурные колебания от "минуса" к "плюсу".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что стоит опасаться сильного ветра и скользких дорог.

Тяжелее всех придется гипертоникам и гипотоникам. Им стоит поберечь себя, ведь грядет "барическая пила", пишет "Московский Комсомолец".

Необычный термин для обозначения колебаний атмосферного давления придумали журналисты. Связано его происхождение с тем, что резкое изменение показателей на приборах выглядит, как зубчики пилы. Напомним, что нормальным считается атмосферное давление, равное 760 миллиметрам ртутного столба.



