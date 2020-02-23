Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Названы главные запреты на Масленицу

Названы главные запреты на Масленицу
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
На неделе перед Великим постом нельзя напиваться и грустить

Уже завтра, 24 февраля, наступит масленичная неделя, которая продлится до 1 марта. На протяжении этих семи дней православным христианам следует соблюдать несколько правил, чтобы встретить Великий пост правильно.

Не рекомендуется сквернословить и придаваться унынию. Масленица – праздник проводов зимы, именно от хорошего настроения участников зависит, как быстро придет теплая погода. Не стоит конфликтовать и ссориться с близкими. Крепкая и счастливая семья – залог удачно прошедшей Сырной седмицы. Не рекомендуется звать в дом гостей, если там грязно.

Масленица у большинства ассоциируется с обжорством. Но в эти семь дней как раз надо воздержаться от обильных возлияний и постоянного сидения за столом с блинами. От алкоголя лучше вообще отказаться, из рациона исключить мясные продукты, оставив только "молочку" и рыбу. Из развлечений можно позволить себе участие в народных гуляньях. А вот количество встреч с противоположным полом лучше сократить.

На Масленицу каждый день имеет свое значение. В понедельник начинается встреча праздника. Можно пригласить к себе родных и решить, как дальше будет отмечать. Вторник в народе звали "заигрышем". Для незамужних девушек устраивали смотрины. Если в течение недели образовывалась новая пара, свадьбу старались справить после Пасхи.

Среда называется "лакомкой". Самое время заглянуть к теще на блины и снискать ее расположение. А можно просто отправиться в гости на обед. В четверг начиналась широкая Масленица. До конца праздничной недели принято было отдыхать, работа останавливалась.

В пятницу отмечали "тещины вечерки". Мать жены приходила к зятю на блины, которые пекла молодая хозяйка дома. А в субботу девушки приглашали в гости родственников со стороны мужа.

Воскресенье на масленичной неделе называется "прощеным". В этот день сжигают чучело, чтят память усопших перед наступлением Великого поста, пишут "Актуальные новости". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей