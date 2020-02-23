Названы главные запреты на Масленицу
Уже завтра, 24 февраля, наступит масленичная неделя, которая продлится до 1 марта. На протяжении этих семи дней православным христианам следует соблюдать несколько правил, чтобы встретить Великий пост правильно.
Не рекомендуется сквернословить и придаваться унынию. Масленица – праздник проводов зимы, именно от хорошего настроения участников зависит, как быстро придет теплая погода. Не стоит конфликтовать и ссориться с близкими. Крепкая и счастливая семья – залог удачно прошедшей Сырной седмицы. Не рекомендуется звать в дом гостей, если там грязно.
Масленица у большинства ассоциируется с обжорством. Но в эти семь дней как раз надо воздержаться от обильных возлияний и постоянного сидения за столом с блинами. От алкоголя лучше вообще отказаться, из рациона исключить мясные продукты, оставив только "молочку" и рыбу. Из развлечений можно позволить себе участие в народных гуляньях. А вот количество встреч с противоположным полом лучше сократить.
На Масленицу каждый день имеет свое значение. В понедельник начинается встреча праздника. Можно пригласить к себе родных и решить, как дальше будет отмечать. Вторник в народе звали "заигрышем". Для незамужних девушек устраивали смотрины. Если в течение недели образовывалась новая пара, свадьбу старались справить после Пасхи.
Среда называется "лакомкой". Самое время заглянуть к теще на блины и снискать ее расположение. А можно просто отправиться в гости на обед. В четверг начиналась широкая Масленица. До конца праздничной недели принято было отдыхать, работа останавливалась.
В пятницу отмечали "тещины вечерки". Мать жены приходила к зятю на блины, которые пекла молодая хозяйка дома. А в субботу девушки приглашали в гости родственников со стороны мужа.
Воскресенье на масленичной неделе называется "прощеным". В этот день сжигают чучело, чтят память усопших перед наступлением Великого поста, пишут "Актуальные новости".
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