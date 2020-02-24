Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Внезапная аномалия: Москве грозит опасность

Внезапная аномалия: Москве грозит опасность
Фото: imago stock&people, via www.imag/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В лесах уже проснулись клещи

Из-за аномально теплой зимы и отсутствия снега клещи активизировались в Московской области в конце февраля, хотя обычно они просыпаются в этом регионе лишь в начале апреля. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, обычно в начале марта клещи пробуждаются в южных регионах России, когда температура воздуха достигает +5°C, а при +10°C они выбираются на поверхность.

"На юго-западных склонах снег сходит раньше, поэтому там они и появляться могут раньше всего. Это касается Московской области. Владельцам домашних животных уже стоит быть предельно осторожными", – сообщила эксперт "Российской газете".

Она добавила, что клещи прячутся в прошлогодней траве, выползая погреться на солнце. Поэтому выгуливать животных нужно, обрабатывая их средствами от этих членистоногих.

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз, последним недугом болеют животные. Инкубационный период вирусного энцефалита – 10-14 дней. Заболевание, которое может быть смертельным, поражает центральную нервную систему. Первыми симптомами вируса считают высокую температуру, озноб, тошноту, боли в мышцах. Пироплазмоз животных так же опасен, как энцефалит. Питомец может погибнуть от этой заразы. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей