В лесах уже проснулись клещи

Из-за аномально теплой зимы и отсутствия снега клещи активизировались в Московской области в конце февраля, хотя обычно они просыпаются в этом регионе лишь в начале апреля. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, обычно в начале марта клещи пробуждаются в южных регионах России, когда температура воздуха достигает +5°C, а при +10°C они выбираются на поверхность.

"На юго-западных склонах снег сходит раньше, поэтому там они и появляться могут раньше всего. Это касается Московской области. Владельцам домашних животных уже стоит быть предельно осторожными", – сообщила эксперт "Российской газете".

Она добавила, что клещи прячутся в прошлогодней траве, выползая погреться на солнце. Поэтому выгуливать животных нужно, обрабатывая их средствами от этих членистоногих.

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз, последним недугом болеют животные. Инкубационный период вирусного энцефалита – 10-14 дней. Заболевание, которое может быть смертельным, поражает центральную нервную систему. Первыми симптомами вируса считают высокую температуру, озноб, тошноту, боли в мышцах. Пироплазмоз животных так же опасен, как энцефалит. Питомец может погибнуть от этой заразы.