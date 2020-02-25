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СМИ: умер экс-президент Египта

Хосни Мубарак ушел из жизни в 91 год

О смерти бывшего главы Египта сообщили местные издания.

Так, газета el-Watan пишет, что Мубарак умер после продолжительной болезни. Как стало известно ранее, в январе политика оперировали – удалили опухоль в желудке.

Пост президента Египта Хосни Мубарак занимал 30 лет – с 1981-го по 2011 год. В отставку он подал на фоне массовых протестов. После этого политика обвинили в гибели участников демонстраций и коррупции. В тюрьме он пробыл около шести лет, а на свободу вышел в 2017 году.

Официально информация о смерти Мубарака пока не подтверждена.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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