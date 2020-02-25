Предсказателем белоснежный котик стал 2 года назад

Бывший эрмитажный кот Ахилл будет отгадывать результаты матчей по футболу в 2020 году. Хозяйка животного Анна Кондратьева рассказала, что предсказаниями кот начал заниматься после чемпионата мира по футболу в 2018-м.

Кроме того, пушистый любимец активно занимался социальными проектами. Вместе с Кондратьевой он посещал детские дома, хосписы и дома престарелых. Кроме того, Ахилл даже ходил на премьеру оперы про котов "Дворцовые стражи", сообщает FlashNord.

Белоснежному предсказателю 5 лет. Он родился глухим, однако "тонко чувствует", написано на его официальной страничке в "Инстаграме".