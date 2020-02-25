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Австралийцы предложили мужчинам примерить кружевные трусы

Австралийцы предложили мужчинам примерить кружевные трусы
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Представители сильной половины человечества помешались на женском нижнем белье

Оказывается, кружевное белье пользуется спросом не только у женщин, но и у мужчин. Воспользовалась моментом австралийская фирма Hommemystere. Она выпустила целую коллекцию нежного и соблазнительного нижнего белья для сильной половины человечества. 

Любопытно, что, помимо сексуальных ажурных трусиков, бренд предлагает бюстгальтеры и боди. На сайте представлены товары на любой вкус и цвет. Так, мужчины самых разных пропорций могут выбрать шелковый набор или комплект из сатина. Тем, кто хочет сэкономить, лучше остановиться на полиамиде.

Подобрать белье можно в пределах $50, что в переводе на рубли по текущему курсу Московской биржы составляет 3266. Стартовая цена боди – $28 (1828,96 руб.).

У новой коллекции уже появились поклонники, которые находят нижнее белье "красивым" и "удобным".

"Действительно, очень мило. Мой набор должен прибыть на этой неделе. Прекрасный", – такой отзыв оставил клиент в "Инстаграм".  

Ксения АНДРЕЕВА

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