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Скончался державший в страхе американцев мафиози

Гангстеру было 103 года

Американский бандит Джон Сонни Франчезе, которому приписывают полсотни убийств, умер в городе огней Нью-Йорке.

Одному из самых знаменитых гангстеров США было 103 года, передает Sky News. Он принадлежал к мафии Коломбо и впервые попал за решетку в 1967 году. Тогда ему не сошло с рук ограбление четырех банков. 

Свою последнюю шестилетку бандит получил в 2011 году, уточняет "Вечерняя Москва". 

Ксения АНДРЕЕВА

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