Гангстеру было 103 года

Американский бандит Джон Сонни Франчезе, которому приписывают полсотни убийств, умер в городе огней Нью-Йорке.

Одному из самых знаменитых гангстеров США было 103 года, передает Sky News. Он принадлежал к мафии Коломбо и впервые попал за решетку в 1967 году. Тогда ему не сошло с рук ограбление четырех банков.

Свою последнюю шестилетку бандит получил в 2011 году, уточняет "Вечерняя Москва".