Представители власти размялись перед работой

В правительстве Ленобласти решили оживить традиционное заседание тренировкой с двумя фитнес-инструкторами. Девушки были одеты как участницы команды чирлидинга.

На видео попала спортивная зарядка чиновников: они двигают кистями рук, пальцами и всем телом перед докладом зампреда правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова. Участники заседания смеялись и повторяли энергичные упражнения.

Губернатор Ленинградской области представил на заседании набор для новорожденных в 2020 г., в которой вошли одеяло, пеленки, боди, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов и светоотражатели для коляски, сообщает FlashNord.

Начальник управления пресс-службы губернатора региона Екатерина Путронен рассказала изданию "Подъем", что подобные зарядки проходили в правительстве в прошлом году. Представитель губернатора поделилась, что после спортивных практик становится "легче думать".



