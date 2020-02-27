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Чиновники Ленобласти зажгли с чирлидершами во время заседания

Чиновники Ленобласти зажгли с чирлидершами во время заседания
Фото: pixabay.com
Представители власти размялись перед работой

В правительстве Ленобласти решили оживить традиционное заседание тренировкой с двумя фитнес-инструкторами. Девушки были одеты как участницы команды чирлидинга. 

На видео попала спортивная зарядка чиновников: они двигают кистями рук, пальцами и всем телом перед докладом зампреда правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова. Участники заседания смеялись и повторяли энергичные упражнения. 

Губернатор Ленинградской области представил на заседании набор для новорожденных в 2020 г., в которой вошли одеяло, пеленки, боди, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов и светоотражатели для коляски, сообщает FlashNord.

Начальник управления пресс-службы губернатора региона Екатерина Путронен рассказала изданию "Подъем", что подобные зарядки проходили в правительстве в прошлом году. Представитель губернатора поделилась, что после спортивных практик становится "легче думать".


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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