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Жителям Подмосковья грозит опасность из-за аномально теплой зимы

Экологи предостерегают людей от походов в лес - там можно наткнуться на медведя-шатуна

Из-за аномально высоких зимних температур медведи в Московской области не впали в спячку, как им полагается. Встреча с голодным и агрессивным животным потенциально опасна для человека, предупреждают эксперты природоохранного фонда "Верховье", призывая граждан воздержаться от дальних прогулок по лесу в ближайшее время.

Как отметил главный специалист экспертной организации Павел Воеводин, данные за январь свидетельствуют о том, что подмосковные медведи не уснули. "Думаю, с тех пор ничего не изменилось", – цитирует эколога портал "Подмосковье сегодня".

По словам Воеводина, хотя "шатуны" в основном поедают растения и муравьев, в условиях острой нехватки пищи они могут нападать и на людей. Поэтому, пока не появятся свежие зеленые побеги и не вскроются реки с рыбой, окраинные леса области (в частности, на западе и севере), посещать не рекомендуется, считают специалисты.

Для справки. С 80-х годов в регион стали приходить медведи из расположенных по соседству Тверской, Ярославской, Смоленской областей. В Подмосковье сейчас насчитывается примерно 16 берлог. Где именно можно ненароком повстречать косолапого, уточняется в Красной книге МО.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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