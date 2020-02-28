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Россиянке вырезали опухоль весом более 6 килограммов

Операция продолжалась четыре часа

В Санкт-Петербурге врачи удалили пожилой пациентке раковую опухоль весом 6,5 килограммов.

В Петербургском онкологическом центре порталу FlashNord рассказали, что женщина долгое время не замечала новообразования. Опухоль в груди обнаружили у 70-летней петербурженки во время плановой диспансеризации. Больные клетки заняли пространство размером с лист А4, затрудняя работу сердца, легких и кровеносных сосудов.

По словам женщины, она не чувствовала боли и даже дискомфорта в области грудной клетки.  


Валентина МАЙОРОВА

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