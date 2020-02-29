Чтобы букет долго радовал даму, нужно знать несколько хитростей

Приближается Международный женский день, и мужчины начинают ломать голову, что же подарить девушкам в честь этого весеннего праздника. Беспроигрышный вариант презента на 8 Марта – букет цветов. Лучше всего покупать весенние – тюльпаны, крокусы, гиацинты, советует эксперт по этикету Элеонора Басманова.

При этом важно помнить, что цвет нужно тщательно выбирать. Так, молоденьким девушкам обычно дарят белые, возлюбленным – красные, а универсальный оттенок – розоватый, он подходит всем дамам, пишет РИА Новости.

Чтобы цветы не завяли в первый же день, нужно обратить внимание на их свежесть. Если покупаете тюльпаны, лучше взять те, у которых бутоны еще немного зеленоватые. Подрезать цветы специалисты советуют под водой, ножом или секатором. Ножницами этого делать не стоит. Поставить букет можно в вазу с минералкой, так они дольше будут радовать, отмечает "ФедералПресс".