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Анекдот дня на 1 марта

Анекдот дня на 1 марта
Фото: kati/imageBROKER.com//www.globallookpress.com
Короткая смешная шутка от "Утро" поднимет настроение на весь день

Два приятеля Вадим и Петр встречаются в кафе и обсуждают, у кого что в жизни происходит.

– Ты чего такой грустный? – спрашивает Петра Вадим.

– Да, вот с женой поссорился сильно, – ответил Петр.

– А что произошло?

– Который день ругаемся из-за того, где и как провести отпуск.

– А в чем загвоздка?

– Я мечтаю на Сейшелы отправиться, а жена хочет со мной улететь. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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