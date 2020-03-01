Короткая смешная шутка от "Утро" поднимет настроение на весь день

Два приятеля Вадим и Петр встречаются в кафе и обсуждают, у кого что в жизни происходит.

– Ты чего такой грустный? – спрашивает Петра Вадим.

– Да, вот с женой поссорился сильно, – ответил Петр.

– А что произошло?

– Который день ругаемся из-за того, где и как провести отпуск.

– А в чем загвоздка?

– Я мечтаю на Сейшелы отправиться, а жена хочет со мной улететь.