Оперной певице Лие Акопян было 88 лет

В понедельник, 2 марта, в одной из столичных клиник скончалась оперная певица, жена народного артиста СССР Арутюна Акопяна Лия Акопян.

Несколько дней назад женщина из-за начавшихся проблем с дыханием была госпитализирована из квартиры на Кутузовском проспекте, где проживала вместе с сыном– известным иллюзионистом Амаяком Акопяном, сообщает "МК".

Артистке была диагностирована дыхательная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось.

По сообщению телеканала "360", Лия Ивановна Акопян долгое время работала ассистентом своего мужа Арутюна Акопяна, известного в советском союзе фокусника, актера и публициста, но после окончания консерватории стала оперной певицей. В браке у пары родился сын Амаяк Акопян, впоследствии ставший одним из самых известных иллюзионистов России.