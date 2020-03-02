Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скончалась мать известного российского фокусника

Оперной певице Лие Акопян было 88 лет

В понедельник, 2 марта, в одной из столичных клиник скончалась оперная певица, жена народного артиста СССР Арутюна Акопяна Лия Акопян.

Несколько дней назад женщина из-за начавшихся проблем с дыханием была госпитализирована из квартиры на Кутузовском проспекте, где проживала вместе с сыном– известным иллюзионистом Амаяком Акопяном, сообщает "МК".

Артистке была диагностирована дыхательная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось.

По сообщению телеканала "360", Лия Ивановна Акопян долгое время работала ассистентом своего мужа Арутюна Акопяна, известного в советском союзе фокусника, актера и публициста, но после окончания консерватории стала оперной певицей. В браке у пары родился сын Амаяк Акопян, впоследствии ставший одним из самых известных иллюзионистов России.

Александра АКСЕНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей