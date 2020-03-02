Власти Якутска собираются обсудить возможность введения налога на животных

В скором времени у владельцев домашних животных в расходах может появится еще одна графа – налог на питомца. С инициативой обложить россиян обязательными ежемесячными выплатами выступили депутаты законособрания якутского региона.

Идея "платить за питомца" пришла мэру Якутска Сардане Авксентьевой

"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы питомцев оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение",– сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева .

По словам чиновницы, траты на стерилизацию, вакцинацию и отлов зачастую превышают детские пособия. Депутат также подчеркнула, что в федеральном законе о защите животных не прописана ответственность владельцев за содержание и самовыгул зверей. Кроме того, издание URA.RU сообщает, что, по мнению чиновников, на исполнение данного закона потребуется более 190 млн рублей.

Подобная система налогообложения для владельцев собак уже существует ряде европейских стран. Соответствующие законы были приняты в Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландах. Взимание дополнительных денег мотивированно повышенными затратами на уборку территорий и регулированием численности собак в населенных пунктах.