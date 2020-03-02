Фигуранты громкого дела оказывали "колоссальное сопротивление" следствию

Убийство известного тележурналиста Владислава Листьева 1 марта 1995 года фактически раскрыто. Так утверждает бывший глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры РФ Петр Трибой. Однако ни он, ни другие участники расследования или соратники погибшего до сих пор вслух не называют его убийц и заказчиков преступления.

К памятной дате одновременно вышли три документальных фильма, в которых авторы попытались установить, кто же является главным бенефициаром насильственной смерти Листьева.

"Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников нет", – сообщил Трибой в картине Алексея Пивоварова "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового российского ТВ?".

На уточняющий вопрос журналиста, говорит ли он о заказчике, экс-следователь ответил: "И о заказчике. Я считаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать".

При этом Трибой не назвал конкретных фамилий. По его словам, следствие смогло установить много фактов, которые имели решающее значение. Например, было доказано, что убийство совершено на 30 минут позднее, чем считалось изначально.

"Это давало возможное алиби преступнику, который мог бы сказать, что находился в другом месте в это время", – пояснил Трибой.

В то же время бывший генпрокурор России Юрий Скуратов признался Пивоварову, что предполагаемые фигуранты дела оказывали на следствие давление, поэтому их и не задержали.

"Дело было архисложным с точки зрения того, что фигуранты оказывали колоссальное сопротивление", – заявил он.

При этом Скуратов не стал раскрывать детали материалов следствия.

Автор другого фильма "Листьев. Новый взгляд" Родион Чепель в ходе съемок собирал записки у участников картины из близкого окружения журналиста с именами предполагаемого убийцы. В финале он зачитал эти имена.

По словам Чепеля, два человека не внесли в записки никаких фамилий, но в других оказались журналист Александр Любимов, "обманутый муж" без уточнения инициалов, "криминал, стоящий за одним из рекламных агентств", член Совета Федерации Сергей Лисовский, когда-то учредивший рекламное агентство "Премьер СВ", и ныне покойный олигарх Борис Березовский.

Накануне Пивоваров, Чепель, а также Ксения Собчак, снявшая еще одну ленту под названием "Как Влад Листьев создавал новое телевидение, которое его и убило", обратились в СК России и Генпрокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве тележурналиста в производство. Соответствующий ролик Собчак разместила в своем "Инстаграм".

Комментируя это прошение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 2 марта, сообщил, что пока со стороны Владимира Путина на сей счет "никаких поручений или обращений" не поступало, пишет РИА "Новости". Впрочем, лидер страны может дать такое поручение, отметил Песков.

