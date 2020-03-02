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Анекдот дня на 2 марта

Анекдот дня на 2 марта
Актуальная шутка от "Утра" рассмешит любого

Весь мир в панике из-за эпидемии коронавируса. В России между тем народ уже придумал шутки, чтобы справиться с нагнетанием обстановки. 

По телевизору передают последние новости. Ведущий сообщает: 

– Из-за вспышки заболевания коронавирусом в Китае запрещают выходить на улицу. Китайские семьи вынуждены постоянно сидеть дома...

Слышен комментарий: 

– Да если они все время дома будут сидеть, так к Новому году еще полмиллиарда китайцев сделают!

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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