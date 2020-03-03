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Воруют через бонусные карты: раскрыт новый способ кражи денег

Воруют через бонусные карты: раскрыт новый способ кражи денег
Фото: pixabay.com
Розничные сети понесли убытки на миллионы рублей

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал о новом виде мошенничества, жертвами которого в прошлом году стали тысячи россиян. По словам эксперта, новая цель злоумышленников – владельцы скидочных бонусных карт, выпускаемых торговыми сетями и другими крупными компаниями.

Сизов отметил, что есть два основных способа обмана граждан. В первом случае мошенники взламывают личный кабинет клиента и начинают расплачиваться его баллами за свои покупки. Но есть и более хитрый метод. Хакер создает личный кабинет, пользуясь данными карты, выданной другому. Владелец будет накапливать бонусы, а списывать их через интернет начнет жулик, отмечают "Известия".

По оценкам аналитика, скидочные программы 30 крупнейших торговых компаний в денежном выражении оцениваются в 50 млрд рублей. Это весьма привлекательный рынок для злоумышленников. Причем, по словам эксперта, взломом бонусных карт часто занимаются начинающие программисты – студенты или любители.

Глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров добавил в комментарии изданию, что от мошенников часто страдают автозаправочные станции. Ежемесячно этот бизнес несет убытки на 2 -  млн руб. из-за неправильно списанных льгот. 

Представители торговых сетей уже начали бороться с новым видом мошенничества. Теперь для списания баллов в некоторых сетях требуется подтверждение по SMS, другие рtтейлеры вводят карты с CVC-кодами.

Валентина МАЙОРОВА

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