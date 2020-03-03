Девятое марта стало в России выходным днем

В марте 2020 г. россиян ждут "долгие выходные". Из-за того, что Международный женский день выпал на воскресенье, дополнительный выходной будет в понедельник, 9-го. При этом сокращенных дней в производственном календаре не наблюдается.

"Международный женский день связан с борьбой женщин за социальные и политические права, развернувшейся в конце XIX века в Европе и Северной Америке. В 1910 году социалистка Клара Цеткин предложила ежегодно проводить день солидарности трудящихся женщин", – пишет РИА ФАН.

В апреле также россияне будут отдыхать на день больше. Ведь 22 апреля будет проходить всероссийский референдум по поправкам к Конституции.



