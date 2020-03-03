Во время штурма Кенигсберга он обезвредил 24 авиационные бомбы

Почетный гражданин Курской области и города Курска – Герой Советского Союза Михаил Булатов – ушел из жизни в возрасте 95 лет.



"Михаил Алексеевич был гордостью области, настоящим патриотом, сделавшим все для того, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению", – написал на странице во "ВКонтакте" губернатор Курской области Роман Старовойт.

Высшую воинскую награду СССР Булатов получил в 1945 году. Во время штурма Кенигсберга он обезвредил 24 авиационные бомбы, отмечает РИА "Новости".

