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Умер Герой Советского Союза

Умер Герой Советского Союза
Фото: pixabay.com
Во время штурма Кенигсберга он обезвредил 24 авиационные бомбы

Почетный гражданин Курской области и города Курска – Герой Советского Союза Михаил Булатов – ушел из жизни в возрасте 95 лет.

"Михаил Алексеевич был гордостью области, настоящим патриотом, сделавшим все для того, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению", – написал на странице во "ВКонтакте" губернатор Курской области Роман Старовойт.

Высшую воинскую награду СССР Булатов получил в 1945 году. Во время штурма Кенигсберга он обезвредил 24 авиационные бомбы, отмечает РИА "Новости". 

Валентина МАЙОРОВА

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