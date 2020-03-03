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Продукты определенного цвета помогут похудеть быстро и без усилий

Продукты определенного цвета помогут похудеть быстро и без усилий
Фото: pixabay.com
Яйца, огурцы и овсяная крупа помогут остаться в хорошей форме

Чтобы навсегда распрощаться с лишними килограммами, нужно просто включить в меню полезные фрукты, овощи и специи. Многие обычные продукты сжигают лишние калории и улучшают обмен веществ. Чаще всего еда, которая помогает похудеть, имеет зеленый цвет: огурцы, яблоки сорта "Грении" и сельдерей станут настоящими спасителями для следящих за фигурой дам. 

К примеру, в яйцах много витаминов и кальция, который влияет на метаболизм. При усвоении этого продукта жир расходуется, и вес остается стабильным. 

Овсянка богата растворимыми пищевыми волокнами, которые долго перевариваются. Этот процесс также требует энергии и позволяет избавиться от лишних килограммов.

Сельдерей – настоящий чемпион по переработке жира. Воды в нем много, а калорий мало. Кроме того, в стеблях и корне есть клетчатка и кальций – вещества, помогают ускорить процесс распада и выведения из организма жирных кислот.

Обыкновенные огурцы состоят, в основном, из воды, это позволяет организму быстро почувствовать насыщение. В зеленых овощах много калия, который быстро избавляет от отеков и удаляет переработанный жир и токсины.

Содержащаяся в яблоках клетчатка превращает эти плоды в один из лучших сжигателей жира. Чтобы переварить яблочко, телу придется потратить много калорий. 

Кабачки всех видов, особенно цуккини, содержат большое количество кальция, железа и магния. Эти ценные минералы ускоряют обмен веществ и помогают худеть без труда, отмечает Freundin. 

Ранее эксперты поделились советом, который поможет сделать талию стройной.

Валентина МАЙОРОВА

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