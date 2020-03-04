Госдума поможет регионам с убылью населения

Нижняя палата парламента проанализирует доходы и расходы в субъектах Федерации

Рабочая группа Государственной думы изучит дефицит региональных бюджетов. Такое поручение дал 4 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы могли бы, изучив ситуацию по дефициту бюджетных средств, проанализировав, найти возможность помочь", – приводит слова Володина сайт Государственной думы. Председатель ГД добавил, что это поможет увидеть реальную картину доходов и расходов в регионах.

Созданием рабочей группы займутся заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, а также главы Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Алексей Диденко и Николай Харитонов.

Кроме того, первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Виктору Кидяеву поручено подготовить информацию о закредитованности крупных городов, таких, как Омск, Новосибирск или Томск. Необходимо в самое ближайшее время реструктуризировать долги муниципалитетов, подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы предложил поддержать пять российских регионов с самой большой убылью населения. К ним относятся Алтайский край, а также Кемеровская, Волгоградская, Омская и Саратовская области. Володин уточнил, что эти регионы являются драйверами экономического роста, в них проживают 2 млн человек. От них во многом зависит развитие российской экономики, однако эти территории страдают от убыли населения. По словам спикера, необходимо "подготовить программы развития, чтобы убыли не было, люди оттуда не уезжали".

Предложения будут готовы ко второму чтению законопроекта о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 гг. для реализации послания президента Владимира Путина.

В свою очередь, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов поддержал спикера Государственной думы и подчеркнул, что ведомство вместе с парламентариями поработает над предложением Володина.

