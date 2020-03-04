Госдума поможет регионам с убылью населения
Рабочая группа Государственной думы изучит дефицит региональных бюджетов. Такое поручение дал 4 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы могли бы, изучив ситуацию по дефициту бюджетных средств, проанализировав, найти возможность помочь", – приводит слова Володина сайт Государственной думы. Председатель ГД добавил, что это поможет увидеть реальную картину доходов и расходов в регионах.
Созданием рабочей группы займутся заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, а также главы Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Алексей Диденко и Николай Харитонов.
Кроме того, первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Виктору Кидяеву поручено подготовить информацию о закредитованности крупных городов, таких, как Омск, Новосибирск или Томск. Необходимо в самое ближайшее время реструктуризировать долги муниципалитетов, подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы предложил поддержать пять российских регионов с самой большой убылью населения. К ним относятся Алтайский край, а также Кемеровская, Волгоградская, Омская и Саратовская области. Володин уточнил, что эти регионы являются драйверами экономического роста, в них проживают 2 млн человек. От них во многом зависит развитие российской экономики, однако эти территории страдают от убыли населения. По словам спикера, необходимо "подготовить программы развития, чтобы убыли не было, люди оттуда не уезжали".
Предложения будут готовы ко второму чтению законопроекта о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 гг. для реализации послания президента Владимира Путина.
В свою очередь, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов поддержал спикера Государственной думы и подчеркнул, что ведомство вместе с парламентариями поработает над предложением Володина.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ