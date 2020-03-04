Азербайджанцы России встали на защиту журналиста Аскерова
Ранее Лев Аскеров написал статью "Сумгаитская трагедия", которую опубликовала "Независимая газета" . В ней он рассказал, что случилось и как это происходило. Основой для материалов послужили документы КГБ СССР и Азербайджана, отмечает Рамблер.
В обращении "Азербайджанской общины Москвы" подчеркивается, что при написании материала журналист использовал архивы и показания свидетелей, где упоминалось, что "сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации армянских националистов и армянского лобби в советских спецслужб", – говорится в обращении "Азербайджанской общины Москвы" ( копия документа есть в распоряжении "Утро.ру").
Глава общественной организации Шамиль Тагиев отметил, что в статье Аскерова озвучена настоящая причина сумгаитской трагедии. "Названы исполнители данной бесчеловечной провокации, как против азербайджанского так и армянского населения города Сумгаита", – подчеркивается в документе.
В частности, как доказательство автор цитирует экс-сотрудника, старшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре Советского Союза Владимира Калиниченко, который тогда расследовал сумгаитское дело. "Для нас заказчики и исполнители в лице армянских националистов Сумгаистких событий известны", – цитирует Тагиева "Дни.ру".
Активисты просят генпрокурора Игоря Краснова взять на контроль вопрос безопасности Льва Аскерова дабы не допустить провокации со стороны тех, кому материал мог не понравиться.
Напомним, после выходя материала, посол Армении в РФ Вардан Тогонян заподозрил авторов в разжигании межнациональной розни и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикацию. Сейчас материал недоступен на сайте "Независимой газеты".
На фоне случившегося председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов призвал заняться обращением РНКАА МО в Роскомнадзор в июле 2019 года.
"Мы просили серьезно проанализировать деятельность СМИ – газеты и сайта http://yerkramas.org/, взявшего эпиграфом слова Гарегина Нжде: "Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком", – говорится в обращении общественной организации в Генпрокуратуру (копия есть в редакции "Утра").
Ибрагимов отметил, что Первомайский суд г. Краснодара признал недействительным регистрацию СМИ Еркамас и в общероссийском реестре его нет. Однако этот сайт работает до сих пор.
Из-за открывшихся обстоятельств активист попросил оценить действия уполномоченных органов и правоохранителей. Аналогичное обращение было сделано и азербайджанской общиной Пермского края в лице председателя Чингиза Исаева.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ