Участники "Азербайджанской общины Москвы" объединились с общинами Подмосковья и подготовили обращение в Генпрокуратуру. Активисты просят ведомство взять на контроль вопроси безопасности журналиста "Независимой газеты" Льва Аскерова

Ранее Лев Аскеров написал статью "Сумгаитская трагедия", которую опубликовала "Независимая газета" . В ней он рассказал, что случилось и как это происходило. Основой для материалов послужили документы КГБ СССР и Азербайджана, отмечает Рамблер.

В обращении "Азербайджанской общины Москвы" подчеркивается, что при написании материала журналист использовал архивы и показания свидетелей, где упоминалось, что "сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации армянских националистов и армянского лобби в советских спецслужб", – говорится в обращении "Азербайджанской общины Москвы" ( копия документа есть в распоряжении "Утро.ру").

Глава общественной организации Шамиль Тагиев отметил, что в статье Аскерова озвучена настоящая причина сумгаитской трагедии. "Названы исполнители данной бесчеловечной провокации, как против азербайджанского так и армянского населения города Сумгаита", – подчеркивается в документе.





В частности, как доказательство автор цитирует экс-сотрудника, старшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре Советского Союза Владимира Калиниченко, который тогда расследовал сумгаитское дело. "Для нас заказчики и исполнители в лице армянских националистов Сумгаистких событий известны", – цитирует Тагиева "Дни.ру".

Активисты просят генпрокурора Игоря Краснова взять на контроль вопрос безопасности Льва Аскерова дабы не допустить провокации со стороны тех, кому материал мог не понравиться.

Напомним, после выходя материала, посол Армении в РФ Вардан Тогонян заподозрил авторов в разжигании межнациональной розни и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикацию. Сейчас материал недоступен на сайте "Независимой газеты".

На фоне случившегося председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов призвал заняться обращением РНКАА МО в Роскомнадзор в июле 2019 года.

"Мы просили серьезно проанализировать деятельность СМИ – газеты и сайта http://yerkramas.org/, взявшего эпиграфом слова Гарегина Нжде: "Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком", – говорится в обращении общественной организации в Генпрокуратуру (копия есть в редакции "Утра").

Ибрагимов отметил, что Первомайский суд г. Краснодара признал недействительным регистрацию СМИ Еркамас и в общероссийском реестре его нет. Однако этот сайт работает до сих пор.

Из-за открывшихся обстоятельств активист попросил оценить действия уполномоченных органов и правоохранителей. Аналогичное обращение было сделано и азербайджанской общиной Пермского края в лице председателя Чингиза Исаева.