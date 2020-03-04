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Девочка из Подмосковья борется за звание самой красивой в мире

Юная красавица обошла тысячи конкуренток

10-летняя Дарья Леонова из Дубны принимает участие в международном онлайн-конкурсе "Самая красивая девочка в мире" и уже занимает второе место среди сверстниц. 

Ребенок участвует в фотосессиях с 4-х лет, рассказала изданию "Подмосковье сегодня" мама девочки Ольга. Профессионалы работают с ней бесплатно, отмечая длинные золотистые волосы, голубые глаза и милое лицо. Она принимает участие в рекламных и авторских проектах.

По словам Ольги, они решили побороться за первое место на конкурсе спонтанно. В социальных сетях ей прислали ссылку на соревнование, где женщина решила зарегистрировать Дашу. За короткое время она набрала две тыс. голосов и оказалась на втором месте в своей возрастной категории. 

Сейчас в конкурсе "Самая красивая девочка в мире" принимает участие более 5000 детей. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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