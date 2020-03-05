Работодателей освободят от социальных платежей работникам

С 2021 г. больничные листы, а также декретные и очередные отпуска будут выплачиваться Фондом социального страхования (ФСС). Ранее эти деньги работники получали в той организации, в которой они трудятся.

Минтруд России уже разрабатывает соответствующий законопроект, сообщили "Известиям" в пресс-службе правительства. По мнению чиновников, новый порядок повысит уровень и качество обслуживания россиян. В министерстве оперативный комментарий по готовящимся изменениям дать не смогли.

Планируется, что документ будет представлен кабмину в сентябре этого года. А в декабре его вынесут на обсуждение Государственной думы, пишет "Свободная пресса".



Пилотный проект выплат больничных и отпускных был запущен ФСС еще в 2012 году. Тогда нововведения затронули Хабаровский край, Астраханскую, Курганскую, Новосибирскую, Новгородскую и Тамбовскую области. В этом году такая же система начнет работать в 59 субъектах Российской Федерации.

Однако Москва, Петербург и шесть других крупных российских регионов пока не вошли в программу, чтобы у ФСС не было перебоев в работе, отмечает телеканал "360".