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Раскрыты детали взрыва под Мурманском

Раскрыты детали взрыва под Мурманском
Фото: ITAR-TASS
Пять человек пострадали из-за грубого нарушения

В одной из воинских частей в Мурманской области разорвался имитационный снаряд. Пятеро военнослужащих-контрактников пострадали во время занятий на полигоне. Информацию подтвердил Северный флот.

Происшествие случилось вечером 4 марта в поселке Печенега. По данным пресс-службы СФ, боеприпас взорвался из-за грубого нарушения техники безопасности. Никто из пострадавших военных серьезных травм не получил, их всех доставили в больницу, пишет РИА "Новости".

О взрыве в поселке Печенга Мурманской области стало известно накануне. Однако подтвержденной информации не было, напоминает URA.RU. По данным некоторых источников, инцидент произошел из-за ошибки оператора, которая привела с падению беспилотника с прикрепленным к нему "взрывпакетом", передает "Царьград".

Карина СИРАЗОВА

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