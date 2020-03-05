Жителей города напугал "ядерный гриб"

Жители Челябинска 5 марта увидели необычный рассвет: над городом встала яркая солнечная вертикаль. Интернет-пользователи тут же принялись обсуждать, что это может быть, а также публиковать в соцсетях кадры этого явления.

"Это ядерный гриб", "Это атмосферное явление – солнечный столб", "Воняло ужасно серой. Это выброс серы или еще чего-то", "Более чем обыкновенное явление для этого времени года", – написали комментаторы в паблике "Типичный Челябинск" в сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Очевидцы добавили, что столб света очень ярко светился, отмечает телеканал "Царьград". Подобные феномены в небе возникают в холодное время года из-за оптического эффекта гало: лучи света отражаются в кристаллах льда, находящихся в воздухе, напоминает телеканал "360".

Одна из жительниц Челябинска выложила в "Инстаграм" фото необычного рассвета.







