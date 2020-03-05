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Голунов пройдет психологическую экспертизу после скандала с наркотиками

Журналист пройдет процедуру в рамках уголовного дела

Следственный комитет направил журналиста Ивана Голунова, которого летом 2019-го задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ, на психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на ментальные расстройства и зависимость от наркотиков. Экспертиза пройдет в рамках уголовного дела, открытого в отношении бывших полицейских, незаконно задержавших журналиста. По словам Голунова, раньше он уже проходил подобную экспертизу, чтобы на ее основании получить паспорт моряка.

"В 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров", – цитирует журналиста "Интерфакс". 

Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали в июне прошлого года в Москве в связи с подозрениями в незаконном хранении наркотиков. Голунов, против которого закрыли дело, свою причастность отрицал. На данный момент, на задержавших его полицейских, заведены уголовные дела. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс,– сообщает телеканал 360.

Александра АКСЕНОВА

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