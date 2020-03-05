Журналист пройдет процедуру в рамках уголовного дела

Следственный комитет направил журналиста Ивана Голунова, которого летом 2019-го задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ, на психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на ментальные расстройства и зависимость от наркотиков. Экспертиза пройдет в рамках уголовного дела, открытого в отношении бывших полицейских, незаконно задержавших журналиста. По словам Голунова, раньше он уже проходил подобную экспертизу, чтобы на ее основании получить паспорт моряка.

"В 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров", – цитирует журналиста "Интерфакс".

Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали в июне прошлого года в Москве в связи с подозрениями в незаконном хранении наркотиков. Голунов, против которого закрыли дело, свою причастность отрицал. На данный момент, на задержавших его полицейских, заведены уголовные дела. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс,– сообщает телеканал 360.