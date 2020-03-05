Рост стоимости станет неконтролируемым

В Федеральной антимонопольной службе предупредили о том, что цена на сахар может сильно увеличиться. Специалисты также считают, что на рынке возникнут доминирующие компании.

Начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко сообщила, что для продаж сахара в России характерны неэластичность и ограниченность спроса. Пока предложение продукта намного превышает существующий спрос, значительных изменений в ценах на сахар можно не ждать. Однако она предупредила, что повышение стоимости нельзя будет контролировать, если продолжат закрываться крупные сахарные заводы и уменьшаться посевы сахарной свеклы, сообщает "ФедералПресс".

Ситуация ухудшится, если исчезнет конкуренция на рынке сахара и возникнут доминирующие компании по производству и продажам продукта. Анна Мирочиненко считает, что баланса между производством и потреблением можно достигнуть с помощью расширения экспорта.