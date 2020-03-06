Россиянам не придется стоять в очередях

Маткапитал родители смогут получить за пять рабочих дней. Также граждане не будут лично передавать документы в Пенсионный фонд РФ.

Об этом стало известно из официального документа организации, который разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, срок выплаты материнского капитала сокращается до одной рабочей недели.

Если сведение о получении денежного сертификата будут задерживаться, то срок увеличится до 15 рабочих дней, передает "ФедералПресс".

Для получения материнского капитала не надо писать специальное заявление: для того, чтобы забрать пособие, хватит записи о рождении в органах ЗАГС. Новая процедура распространится на все регионы России.

Программа материнского капитала продлили на шесть лет – до 31 декабря 2026 года. При рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2020 г. пособие составит 466 тыс. 617 руб., второго ребенка – 616 тыс. 617 рублей.