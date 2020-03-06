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Жителей Подмосковья атаковали крысы

Причиной нашествия грызунов может быть аномально теплая зима

В городе Дзержинский жители одного из домов жалуются на огромное количество крыс. По словам свидетелей, животные появляются не только в подъезде, но и катаются вместе с людьми в лифте. 

Один из обитателей дома сообщил, что крысы выбираются на улицу перед входом и даже забираются на деревья, передает "Подмосковье сегодня"

Из-за того, что целые семейства грызунов постоянно находятся в возле квартир и перемещаются в лифте, жильцы ощущают неприятный запах. 

Заместитель директора по связям с общественностью управляющей компании дома Оксана Чадунели заявила, что причина подобного размножения грызунов в жилых помещениях неизвестна. Специалист предположила, что комфортной жизни крыс способствовала аномально теплая весна. Она отметила, что после праздников в доме пройдет внеплановая дератизация. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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