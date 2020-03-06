Причиной нашествия грызунов может быть аномально теплая зима

В городе Дзержинский жители одного из домов жалуются на огромное количество крыс. По словам свидетелей, животные появляются не только в подъезде, но и катаются вместе с людьми в лифте.

Один из обитателей дома сообщил, что крысы выбираются на улицу перед входом и даже забираются на деревья, передает "Подмосковье сегодня".

Из-за того, что целые семейства грызунов постоянно находятся в возле квартир и перемещаются в лифте, жильцы ощущают неприятный запах.

Заместитель директора по связям с общественностью управляющей компании дома Оксана Чадунели заявила, что причина подобного размножения грызунов в жилых помещениях неизвестна. Специалист предположила, что комфортной жизни крыс способствовала аномально теплая весна. Она отметила, что после праздников в доме пройдет внеплановая дератизация.