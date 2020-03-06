Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Огромный памятник Ленину установят на западе Германии

Это будет первый монумент вождю мирового пролетариата

Члены крайне левой "Марксистско-ленинской партии Германии" добились права установки двухметровой статуи русскому революционеру Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) на западе ФРГ.

Как сообщает Deutsche Welle, в пятницу, 6 марта, суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия снял запрет на возведение памятника, который ранее выдали местные власти, сославшись на отсутствие разрешения специального ведомства.

Противники монумента Ленину высотой 2 м 15 см объясняли, что он может испортить вид другого ценного архитектурного сооружения. Но суд данный аргумент не признал существенным.

Открытие изваяния вождя запланировано на 14 марта.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Президент Турции временно отступил от Сирии

На сегодняшний момент турецкий лидер боится потерять рынок помидоров в РФ и российских туристов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей