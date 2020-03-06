Это будет первый монумент вождю мирового пролетариата

Члены крайне левой "Марксистско-ленинской партии Германии" добились права установки двухметровой статуи русскому революционеру Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) на западе ФРГ.

Как сообщает Deutsche Welle, в пятницу, 6 марта, суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия снял запрет на возведение памятника, который ранее выдали местные власти, сославшись на отсутствие разрешения специального ведомства.

Противники монумента Ленину высотой 2 м 15 см объясняли, что он может испортить вид другого ценного архитектурного сооружения. Но суд данный аргумент не признал существенным.

Открытие изваяния вождя запланировано на 14 марта.



