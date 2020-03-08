Президент России призвал сильный пол брать на себя больше забот не только в этот день

Владимир Путин выступил с обращением к женщинам в честь 8 марта. Глава государства, поздравляя слабый пол с Международным женским днем, подчеркнул, что россиянки многое успевают, но при этом остаются прекрасными. Он также отметил, что мужчины будут стараться соответствовать женщинам каждый день.

Выступление президента России опубликовал телеграм-канал "Пул №3". По словам Путина, этот день всегда наполнен радостью и цветами, что все спешат поздравить мам, жен, дочерей и подруг, а также коллег, "сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире".

Лидер россиян добавил, что женщины невероятным образом могут одновременно поддерживать в доме тепло, достигать высот на работе и учебе. Путин признался, что его изумляет способность прекрасного пола любить и глубоко сопереживать, а также заботиться о близких. Он заметил, что эти ценности передаются маленьким девочкам. Путин особенно признателен тем женщинам, которые посвятили себя детям.

"Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд", – сказал президент России.

Он также пожелал россиянкам счастья, но подчеркнув с улыбкой на лице, что много зависит от мужчин. От лица сильного пола Путин сказал, что они будут стремиться к тому, чтобы быть достойными женщин и брать на себя больше забот всегда, а не только 8 марта.