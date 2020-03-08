Теперь ОСАГО будут оформлять по-новому

С 8 марта водители не будут забывать об договоре добровольного страхования – вступило в силу новое правило, касающееся полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Россияне теперь могут указывать на обратной стороне документа информацию о каско. Об этом рассказали в Центральном банке.

Водителям больше необязательно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Однако новый двойной полис должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства. Документ при этом может содержать в себе франшизу, которая не превышает 20% от страховой суммы, напоминает РИА "Новости".

Также договоры обязательного и добровольного страхования должны действовать одинаковое количество времени. Так, если срок ОСАГО подходит к концу, автомобилист лишается и каско. Водители могут отказаться от добровольной страховки, не рискуя потерять обязательный договор. Россиянам также будет удобно брать с собой "двойной полис": он может быть не только в бумажном, но и электронном виде.