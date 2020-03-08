Улыбнитесь в праздничный день вместе с "Утром"

Поднимите себе настроение анекдотом на злобу дня.

Впавший в депрессию мужчина решил сходить на прием к психиатру.

В кабинете доктора он мрачно начинает жаловаться:

– У меня куча проблем: здоровье подводит, с деньгами беда, женщины от меня бегут…

Доктор с оптимизмом восклицает:

– Сейчас мы поднимем вам настроение. Располагайтесь поудобнее, закрывайте глаза. А теперь повторяйте за мной: "У меня крепкое здоровье, я любим и благополучен".

Мужчина обреченно:

– Я, конечно, счастлив, что у вас все хорошо. А у меня ни здоровья, ни денег…