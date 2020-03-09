Короткая шутка от "Утра" поднимет настроение на целый день

Жена увлеклась медитацией и полностью сменила свой рацион – решила не есть животную пищу. С работы вернулся муж, садится за стол.

– Милый, сегодня на ужин у нас салат с авокадо и рукколой, крем-суп с сельдереем и брокколи и натуральная яблочная пастила на десерт.

– Угу, – недовольно кивнул мужчина.

– А еще я приготовила чечевичные котлеты по новому рецепту. Может посоветуешь, что добавить в них, чтобы не рассыпались? – спросила она у супруга.

– Мяса! Добавь в них мяса!