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Анекдот дня на 9 марта

Анекдот дня на 9 марта
Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Короткая шутка от "Утра" поднимет настроение на целый день

Жена увлеклась медитацией и полностью сменила свой рацион – решила не есть животную пищу. С работы вернулся муж, садится за стол.

– Милый, сегодня на ужин у нас салат с авокадо и рукколой, крем-суп с сельдереем и брокколи и натуральная яблочная пастила на десерт.

– Угу, – недовольно кивнул мужчина.

– А еще я приготовила чечевичные котлеты по новому рецепту. Может посоветуешь, что добавить в них, чтобы не рассыпались? – спросила она у супруга.

– Мяса! Добавь в них мяса!

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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