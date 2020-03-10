Болезнь не возвращается уже полтора года

Сорокалетний Адам Кастильехо – выходец из Венесуэлы, живущий в Лондоне, выздоровел от вируса иммунодефицита человека. Ранее его имя скрывали – мужчина был известен в медицинских кругах как "лондонский пациент". HIV он заразился в 2003 году.

Сенсацией поделилось издание The New York Times. В 2011 г. у Кастильехо диагностировали рак – четвертую стадию лимфомы. В мае 2016 г. мужчина перенес трансплантацию костного мозга. Медики считают, что в клетках донора была мутация, препятствовавшая развитию ВИЧ, именно это и спасло Кастильехо.

Первым в мире исцеленным от смертельной болезни стал "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун, напоминает "Федерал Пресс". Он избавился от ВИЧ 12 лет назад.

