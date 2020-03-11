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России грозит новая беда из-за аномально теплой погоды

Пожароопасный сезон пришел раньше срока

Из-за неестественно теплой для марта погоды в некоторых регионах страны объявлен высокий уровень пожарной опасности. По состоянию на 11 марта, возгоранию, в первую очередь подвержены Краснодарский край, Крым и Республика Адыгея. Об этом говорится в сообщении,опубликованном на сайте федеральной службы гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также, по прогнозам Росгидромета, в период с 12 по 14 марта, появление 4 (высокого) класса пожарной опасности ожидается в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольсом крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарии и в Республике Дагестан.

Таким образом, пожароопасный сезон начался в России на месяц раньше, сообщает "Комсомольская Правда".


Александра АКСЕНОВА

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