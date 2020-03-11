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Житель Мурманска поймал рыбу с человеческими зубами

Россиянин нашел в своем улове спинорога

Мурманский рыбак Роман Федорцов шокировал своих подписчиков в "Твиттер". Он опубликовал фото рыбы, у которой рот похож на человеческий.

Сначала рыбак, судя по посту, не понял, что именно он поймал, и попросил у интернет-пользователей помощи. Подписчики принялись гадать – одни пришли к выводу, что рыба пыталась эволюционировать, но остановилась на одной части организма, другие, что это спинорог. Многие начали шутить про рыбу-принцессу.

Как пишет агентство FlashNord, Федорцов не в первый раз показывает подписчикам свой необычный улов – он стал известным благодаря блогу "Фантастические твари".  

Полина ИВАНОВА

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