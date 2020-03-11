В смерти животных конкретных виновных не выявлено

Сегодня получила продолжение темная история с гибелью двух кошек во время транспортировки их самолетом "Аэрофлота" рейсом из Нью-Йорка в Москву, а затем транзитом в Софию в январе этого года. Компания отказалась выплачивать компенсацию перевозчику усатых Максиму Чумаченко, который ранее обвинил в инциденте аэропорт Шереметьево и "Аэрофлот".

"При разгрузке в результате случайного падения с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из ваших кошек", – цитирует ответ "Аэрофлота" телеканал "360".

"Открытые медиа" в своем "Телеграм-канале" сообщают, что перевозчик не установил связи между повреждением контейнера и гибелью животного при погрузке в аэропорту. Отмечается, что в компании решили, что протокол вскрытия, который владелец им передал, не является основанием для выплаты компенсации. По информации издания "Известия", этот документ был оформлен частным ветеринаром в Болгарии с некоторыми нарушениями.

"По мнению представителей "Аэрофлота", коты погибли как-то сами по себе. А результаты вскрытия, которое указывает, что животные умерли "в результате сильного травматического поражения под воздействием необычно большого стресса" ничего не доказывают", – пишет Baza.



Таким образом, после проверки инцидента, итогом которой стало увольнение не совсем добросовестных грузчиков, "Аэрофлот" отказался компенсировать Чумаченко расходы на покупку котов, их передержку, проживание в отеле, экспертизу и моральный ущерб. Перевозчику животных согласились выплатить три тысячи рублей за погнутую переноску, а также $75 за доставку багажа.

После сегодняшнего вердикта "Аэрофлота" Чумаченко обещал "затаскать" по судам "эту скотобойню, прикрывающуюся вывеской госкомпании".

Ранее в СМИ сообщалось, что две кошки породы американский колор-пойнт умерли в Софии то ли 22, то ли 23 января, спустя 12 часов после приземления.

