Веселая история от "Утра" поднимет настроение на весь день

Разговор за обедом двух работников:

– Коллега, когда ввели обязательную маркировку продукции, то нам обещали низкие цены и большой сбор налогов.

– И что?

– А то, что ничего не получилось. Все вышло наоборот. Значит, производители зря тратили дополнительные деньги. Все остались в минусе: магазины, покупатели, государство.

– Вы забыли еще об одном звене, коллега.

– И каком же?

– Производителях марок!