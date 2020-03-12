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Анекдот дня на 12 марта

Анекдот дня на 12 марта
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Веселая история от "Утра" поднимет настроение на весь день

Разговор за обедом двух работников:

– Коллега, когда ввели обязательную маркировку продукции, то нам обещали низкие цены и большой сбор налогов. 

– И что?

– А то, что ничего не получилось. Все вышло наоборот. Значит, производители зря тратили дополнительные деньги. Все остались в минусе: магазины, покупатели, государство. 

– Вы забыли еще об одном звене, коллега. 

– И каком же?

– Производителях марок!

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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