Немецкие танки уложат в подножие главного военного храма России
Ступени главного храма Вооруженных сил РФ оформят из сплава траков трофейных немецких танков времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Мы взяли траки от танков немецких, в этих ступенях они присутствуют в виде сплава. Мы идем по оружию поверженного врага", – сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
Также он отметил, что на потолочных витражах будут присутствовать награды и надписи "За веру и верность", "За храбрость".
Министр напомнил о старой традиции на Руси, когда в честь тех или иных побед строились православные храмы. В советский период она была утрачена. Поэтому возводимый в подмосковном парке "Патриот" храм станет первым в истории современной России собором в честь 75-летия Победы.
Напомним, Главный храм ВС РФ
станет третьим по величине после
храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в
Санкт-Петербурге. Вместе с крестом он возвысится в небо на 95 метров.
В храме будет галерея
"Дорога памяти", состоящая из фотографий и информации о миллионах участников Великой Отечественной войны, длиной в
1 418 шагов.
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