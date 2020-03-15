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В Европе назвали "главный вызов" со времен Второй мировой войны

В Европе назвали "главный вызов" со времен Второй мировой войны
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Канцлер Австрии призвал людей перестать контактировать друг с другом без крайней необходимости

Себастьян Курц назвал коронавирус "главным вызовом" со времен Второй мировой войны. Для того, чтобы инфекция не распространялась внутри государства, канцлер Австрии призвал граждан не встречаться друг с другом без крайней необходимости.

В эфире телеканала ОРФ-2 политик заявил, что сейчас самое главное – спасти жизни людей, их рабочие места и экономику страны. "Мы стоим перед крупнейшим вызовом в Австрии со времен Второй мировой войны", - добавил выступавший.

В настоящий момент австрийцам рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, Проведение массовых мероприятий в стране запрещено. До 3 апреля закрыты главные театры. Музеи и спортивные арены Австрии. В учебных заведениях удаленный режим работы будет действовать до 12 апреля. Кроме того, с 16 марта закроются все магазины, кроме продуктовых. Работать также будут заправки и аптеки. Рестораны в стране станут закрывать не позднее 15:00. В настоящий момент коронавирусом заражено 655 австрийцев.

Всего в мире CODIV-19 болеют более 150 тысяч человек. В КНР эпидемия пошла на спад, а вот в Европе она только набирает обороты.  

Полина ЛЕДОВСКИХ

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