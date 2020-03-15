Любители непознанного более 100 лет пытаются разгадать, что же случилось с судном

Таинственный корабль "Мария Целеста" был обнаружен экипажем брагантины в конце XVIII века. Судно не отвечало на сигналы, а внутри не было никого. С тех пор прошло много лет, а что же случилось с кораблем на самом деле, до сих пор остается тайной.

Сначала удалось выяснить, что на "Марии Целесте" груз остался нетронутым, но документы и спасательная шлюпка отсутствовали. В порту заявили, что корабль с капитаном, его женой, дочерью и еще несколькими людьми отплыл еще месяц назад, но не пришел в точку назначения.

По одной из версий, люди на борту подняли бунт, убили семью капитана, а затем скрылись. Еще есть предположение, что капитаны двух кораблей решили спрятать судна, чтобы потом получить деньги за его возвращение.

Некоторые предполагали, что на борту мог оказаться таинственный пассажир, который и убил всех людей, а затем скрылся. Не исключается и версия, что "Мария Целеста" просто была проклята.

Исследователям только предстоит углубиться в тайны корабля-призрака и выяснгить, что случилось с ним более 400 лет назад, пишет "Культурология".