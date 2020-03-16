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Диета на время карантина: как правильно питаться

В изоляции из-за коронавируса легко набрать лишний вес

Во время постоянного пребывания дома легко допустить переедание и прибавить несколько килограммов. Профессиональный врач-диетолог поделилась секретами сохранения фигуры в условиях карантина из-за COVID-19. 

В первую очередь надо наладить питьевой режим: за день специалисты рекомендуют выпивать около 1,5 литров воды. Жажду из-за недостаточного потребления жидкости часто путают с голодом и стараются заполнить быстрыми перекусами. 

Тем, кто находится на карантине, стоит чаще выходить в магазины и покупать ограниченное число продуктов, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Иван Алименко. Они должны не превышать суточную норму в 2000 калорий. Предпочтение в покупках стоит отдавать овощам, нежирному мясу или рыбе, гарнирам с полезными углеводами.

Запрещена для людей на карантине "контрабанда" в виде фруктов и орехов, которые не утоляют голод надолго, передает "СвободнаяПресса". Иван Алименко советует не забывать про физические упражнения в виде танцев или зарядки. Сообшается, что люди, которые сидят дома, могут набрать до 9 кг лишнего веса. 

Также стоит проветривать дом и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами. 

Ранее "Утро" рассказало о главных заблуждениях о коронавирусе. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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