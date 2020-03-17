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Умерла вдова Юрия Гагарина

Умерла вдова Юрия Гагарина
Фото: pixabay.com
Супруге легендарного космонавта было 84 года

О смерти Валентины Гагариной стало известно во вторник, 17 марта. Печальную новость сообщили в Центре подготовки космонавтов, пишет ТАСС.

Причины смерти вдовы Юрия Гагарина пока не известны.

 "Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", – говорится в сообщении.

Дата и место прощания еще не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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