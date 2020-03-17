Супруге легендарного космонавта было 84 года

О смерти Валентины Гагариной стало известно во вторник, 17 марта. Печальную новость сообщили в Центре подготовки космонавтов, пишет ТАСС.

Причины смерти вдовы Юрия Гагарина пока не известны.

"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", – говорится в сообщении.

Дата и место прощания еще не названы.